Американского моряка семь дней искали в море, а нашли живым на корабле

Американские и японские военные неделю искали в море пропавшего старшину одного из военных кораблей США, а нашелся он на борту, написал Life со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел у берегов японского острова Окинава.

ВМС США совместно с японскими кораблями семь дней проводили спасательную операцию по поиску инженера ракетного крейсера, который, как считалось, упал за борт 8 июня. Были задействованы вертолеты и обследовано почти 9 тысяч километров моря.

Мужчину уже считали погибшим, однако нашли живым на борту корабля. Подробности его пропажи не раскрываются. Однако, по некоторым данным, инженер все это время скрывался в машинном отделении.