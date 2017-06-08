В США судят членов криминальной группировки — выходцев из стран бывшего СССР. Всего их 33. Информация опубликована на сайте Министерства юстиции США.

По их данным, члены группировки говорили по-русски. Среди задержанных значатся 28-летний Тимур Суюнов и 25-летний Бакай Марат уулу. Их гражданство не уточняется.

Как утверждается, «вор в законе» организовал обширную преступную группировку, действующую от Брайтон-Бич до Лас-Вегаса. Она занималась рэкетом, контрабандой, грабежами, мошенничеством, продажей наркотиков и огнестрельного оружия.

Тимур Суюнов в настоящее время содержится под стражей в федеральной тюрьме по обвинению в мошенничестве и продаже краденого и будет доставлен в Федеральный суд штата Манхэттен. Бакай Марат уулу обвиняется в сговоре с целью совершения убийства по найму и в совершении преступлений, связанных с огнестрельным оружием.

Им грозит до 40 лет тюрьмы.