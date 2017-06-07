В Иссык-Кульской области изъяли около килограмма наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в ходе операции «Нелегал-2017» сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР в городе Караколе изъяли у 42-летнего жителя Джалал-Абадской области Виктора Е. 930 граммов гашиша.

По словам задержанного, наркотик он заготовил еще осенью 2016 года и спрятал в потайное место, а теперь вернулся, чтобы увезти.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Изъятые вещества направлены на соответствующие экспертизы.