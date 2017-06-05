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Происшествия

В Оше в результате самосожжения скончалась женщина

В ошской областной больнице 3 июня скончалась женщина, которая в результате самосожжения получила ожог 60 процентов тела. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 29 мая 2017 года примерно в час ночи в реанимационное отделение областной больницы попала жительница Кара-Суйского района Жумагул А., 1977 года рождения. Оказалось, что в тот день она вернулась домой очень поздно и в нетрезвом состоянии. Из-за этого между ней и ее сожителем произошла ссора, после которой Жумагул пошла в другую комнату, «облила себя горючим маслом и подожгла».

Услышав крики, сожитель стал тушить пламя одеялом и сам получил ожоги.

1 июня женщина была доставлена в больницу. Через три дня скончалась.
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