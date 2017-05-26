Задержан соучастник двойного убийства в Ысык-Атинском районе

Сотрудники уголовного розыска задержали второго соучастника двойного убийства в Ысык-Атинском районе, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 3 марта 2017 года примерно в 09.40 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины с признаками насильственной смерти на территории дачных участков близ села Жар-Баш. Позже установили личности убитых — 45-летний Ш.П. и его гражданская супруга 37-летняя П.О. В комнате были разбросаны вещи, имелись следы борьбы.

По факту возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали 30-летнего местного жителя К.А., ранее судимого за убийство. Подозреваемый заключен под стражу.

В ходе следствия установлена причастность к преступлению еще одного человека, который скрылся после убийства. Соучастником оказался брат ранее задержанного лица — 28-летний К.В., житель этого же района. По предварительным данным, преступление совершено на почве неприязненных отношений. Задержанного заключили под стражу в СИЗО № 1 города Бишкека. В настоящее время ведется следствие.