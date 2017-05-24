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Происшествия

В России задержана преступная группа, в которой был и кыргызстанец

В Ульяновской области России задержали преступную группу, в которой был и кыргызстанец. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, четверо подозреваемых (два гражданина РФ и по одному — Армении и Кыргызстана) предлагали ульяновским бизнесменам услуги покровительства за определенный процент заработка в бизнесе.

Согласно сообщению милиции, группа сформирована по этническому признаку.

Также участников подозревают в незаконном обороте оружия. При обыске по месту проживания у одного из них полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, 45 боеприпасов калибра 7,62 миллиметра.

Все они подозреваются в вымогательстве, похищении человека, причинении тяжкого вреда здоровью нескольким людям, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52560/
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