Генпрокуратура возбудила дело в отношении оперативника ОВД Токмака за пытки

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении оперативника ОВД Токмака. Об этом сообщил отдел информации ведомства.

По его данным, ГП провела проверку обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению гражданки А.А. в отношении оперуполномоченного сотрудника ОВД.

А.А. 11 февраля обратилась в ОВД города Токмака с заявлением. По ее словам, 9 февраля сотрудник в служебном кабинете беспричинно душил ее и угрожал убийством.

Главный надзорный орган 13 марта направил материалы по заявлению А.А. в Следственное управление ГКНБ КР для организации дальнейшей проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно ее заключению, телесные повреждения расцениваются как легкий вред, не повлекший кратковременного расстройства здоровья. Следственное управление ГКНБ КР отказало в возбуждении уголовного дела.

Генеральная прокуратура 22 мая данное решение отменила и возбудила уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Токмака М.М. по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305–1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР.

Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ КР.