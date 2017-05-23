В Иссык-Кульской области раскрыто убийство после пьяной ссоры. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 18 мая в дежурную часть ОВД Каракола поступило сообщение, что в поселке городского типа Пристань-Пржевальск обнаружено тело неизвестного мужчины.

Прибывшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили колото-резаную рану в области горла убитого. Установлена его личность. Им оказался 38-летний местный житель. По факту возбуждено уголовное дело.

Оперативники вышли на след подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 58-летний житель Каракола, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств И.Бактыбек. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора.

Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Каракола.