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Происшествия

В Иссык-Кульской области раскрыто убийство после пьяной ссоры

В Иссык-Кульской области раскрыто убийство после пьяной ссоры. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 18 мая в дежурную часть ОВД Каракола поступило сообщение, что в поселке городского типа Пристань-Пржевальск обнаружено тело неизвестного мужчины.

Прибывшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили колото-резаную рану в области горла убитого. Установлена его личность. Им оказался 38-летний местный житель. По факту возбуждено уголовное дело.

Оперативники вышли на след подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 58-летний житель Каракола, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств И.Бактыбек. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора.

Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Каракола.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52404/
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