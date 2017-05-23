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Происшествия

В Иркутске пропала 22-летняя кыргызстанка

В Иркутске пропала 22-летняя уроженка Кыргызстана Рахман кызы Айзирек, 1995 года рождения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по области.

с сайта ГУ МВД по Иркутской области
Фото с сайта ГУ МВД по Иркутской области. Рахман кызы Айзирек

По их данным, 19 мая 2017 года в дежурную часть отдела полиции № 5 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило заявление о том, что ранее днем она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид девушке 20-25 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие.

Уточняется, что на девушке был платок синего цвета, куртка темно-зеленого цвета, под курткой черные кофта и юбка, кеды белого цвета. При себе имела паспорт и сотовый телефон.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Рахман кызы Айзирек, сообщить в дежурную часть ОП-5 МУ МВД России «Иркутское» по телефонам:

(3952) 21-69-40, 89246387400, 21-64-64 (БРНС) или 02.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52356/
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