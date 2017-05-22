Установили личность убитого на ГЭС-2 подростка. Им оказался ученик 8-го класса школы № 1 села Лебединовка П.Ю., 2001 года рождения, проживавший в Аламудунском районе. Об этом ИА «24.kg» сообщают собственные источники.

Читайте по теме Тело подростка найдено на ГЭС-2

По их данным, подросток скончался от ножевых ранений. На его теле обнаружено 17 резаных ран.

Ранее сообщалось, что на ГЭС-2 найдено тело подростка. Однако позже выяснилось, что когда он, окровавленный, шел по дороге, его увидели соседи и повезли в больницу. По дороге пересадили на встретившуюся машину скорой помощи, в которой, не доехав до больницы, он скончался. Его тело отвезли в морг.

Следствие по данному делу продолжается.