Милиция разыскивает участника массовой драки в Джалал-Абадской области

Милиция Джалал-Абадской области разыскивает парня, ранившего четырех человек в массовой драке. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

По его данным, 18 мая примерно в 2.30 житель Ноокенского района ранил кухонным ножом четырех человек и скрылся.

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Пострадавших доставили в Ноокенскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь и отправили по домам.

Возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР, а в отношении двух пострадавших назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники милиции выявили подозреваемого в совершении преступления. Это житель села Маасы Ноокенского района Джалал-Абадской области, 1995 года рождения.

Как сообщается, 20 мая в 13.00 возле АЗС «Рустамбек» в селе Ноокен собралось около 50 молодых людей в возрасте 25–30 лет. Они требовали поймать подозреваемого, который, по их словам, прятался у знакомых.

На место приехали заместители начальника областного УВД и после разъяснительной работы собравшиеся разошлись по домам, говорится в сообщении.