Сотрудники поселкового отдела милиции пытали задержанного

Сотрудники отдела милиции села Беш-Кунгей ОВД Аламудунского района подвергли подозреваемого пыткам, чтобы получить признательные показания по факту кражи аккумулятора. Он написал об этом в заявлении, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Уточняется, что сотрудники милиции, надев на заявителя наручники, избивали его, надевали на голову пластиковый пакет и не давали дышать.

Возбуждено уголовное дело по статьям 305–1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР. Расследование дела поручено Следственному управлению ГКНБ КР.

Генпрокуратура напоминает, что граждане могут обратиться с заявлением о незаконных действиях правоохранителей в органы прокуратуры лично и по телефону 0(312) 54-28-18 или через интернет-приемную на официальном сайте главного надзорного органа Кыргызстана.