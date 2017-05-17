Задержан водитель, насмерть сбивший женщину в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщило УПМ ГУВД Чуйской области.
По его данным, после автонаезда подозреваемый скрылся у своих родственников.
«Мы предупредили его отца и родственников, что если водитель не явится в милицию, его привлекут к ответственности по нескольким статьям закона, после чего его родственники привезли его: он скрывался у тети», — рассказали в пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области.
Как сообщается, задержанный направлен в Республиканский центр наркологии для обследования на предмет наличия в организме алкоголя.
«Когда соберут необходимые материалы, будет возбуждено уголовно дело», — сообщили в ведомстве.