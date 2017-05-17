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Происшествия

Задержан водитель, насмерть сбивший женщину в Сокулукском районе

Задержан водитель, насмерть сбивший женщину в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщило УПМ ГУВД Чуйской области.

По его данным, после автонаезда подозреваемый скрылся у своих родственников.

УПМ ГУВД Чуйской области
Фото УПМ ГУВД Чуйской области

«Мы предупредили его отца и родственников, что если водитель не явится в милицию, его привлекут к ответственности по нескольким статьям закона, после чего его родственники привезли его: он скрывался у тети», — рассказали в пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области.

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Как сообщается, задержанный направлен в Республиканский центр наркологии для обследования на предмет наличия в организме алкоголя.

«Когда соберут необходимые материалы, будет возбуждено уголовно дело», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52002/
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