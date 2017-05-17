10:46
+21
USD 67.74
EUR 74.82
RUB 1.20
Происшествия

В Сокулуке водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия

В Сокулукском районе водитель автомашины «Субару Форестер» (госномер E05 23 D) насмерть сбил женщину. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

По их данным, ДТП произошло сегодня ночью, примерно в 01.30 на автодороге Бишкек — Кунтуу, водитель одной из азиатских национальностей в возрасте примерно 30–35 лет сбил неизвестную женщину и скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что автомашина принадлежит Исламову Исламжану Махмуржановичу, 1993 года рождения, проживающему в селе Кунтуу Сокулукского района, по улице Иманалиева, 64.

Как сообщается, отец подозреваемого добровольно выдал ему «Субару Форестер», машина поставлена на штрафстоянку города Шопокова, местонахождение самого подозреваемого пока неизвестно.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51912/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке вновь сбили двух школьников
В УПМ ГУВД Бишкека бомбу не нашли
Задержан водитель, прокативший сотрудника УПС на капоте автомашины
Следователь отказал в возбуждении уголовного дела. На него напишут в ССБ
На сотрудника патрульной милиции в Бишкеке совершили намеренный наезд
В Нарыне водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Бишкеке задержан водитель, наехавший на милиционера
В автоаварии в Базар-Коргоне пострадали пять человек
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле туристам угрожали оружием и&nbsp;требовали деньги На Иссык-Куле туристам угрожали оружием и требовали деньги
В&nbsp;центре Бишкека снова сбили ребенка В центре Бишкека снова сбили ребенка
В&nbsp;Караколе украли розы, высаженные в&nbsp;центральном сквере В Караколе украли розы, высаженные в центральном сквере
В&nbsp;Бишкеке сбита ученица первого класса В Бишкеке сбита ученица первого класса
Бизнес
Сборная О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футболу Сборная О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футболу
Экология или экономия? Что нужно знать о&nbsp;Евро-5 Экология или экономия? Что нужно знать о Евро-5
Выгодный 4G-интернет в&nbsp;России от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;1&nbsp;МБ/1 сом Выгодный 4G-интернет в России от мобильного оператора О! — 1 МБ/1 сом
Товары в&nbsp;кредит от&nbsp;БТА Банка с&nbsp;интернет-магазином &laquo;Светофор&raquo; Товары в кредит от БТА Банка с интернет-магазином «Светофор»