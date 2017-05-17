В Сокулуке водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия

В Сокулукском районе водитель автомашины «Субару Форестер» (госномер E05 23 D) насмерть сбил женщину. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

По их данным, ДТП произошло сегодня ночью, примерно в 01.30 на автодороге Бишкек — Кунтуу, водитель одной из азиатских национальностей в возрасте примерно 30–35 лет сбил неизвестную женщину и скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что автомашина принадлежит Исламову Исламжану Махмуржановичу, 1993 года рождения, проживающему в селе Кунтуу Сокулукского района, по улице Иманалиева, 64.

Как сообщается, отец подозреваемого добровольно выдал ему «Субару Форестер», машина поставлена на штрафстоянку города Шопокова, местонахождение самого подозреваемого пока неизвестно.