В селе Комсомольском у детей нет учебников по английскому. Ответ директора школы

В администрации школы имени Каралаева Сокулукского района прокомментировали информацию 24.kg о том, что в селе Комсомольское третьеклассники учатся без учебников по английскому языку.

По словам директора школы, в этом году предоставили новые учебники по английскому языку для 3–9 классов, напечатанные по обновленной программе. Однако для третьих классов (в русскоязычных школах) учебников поступило меньше. Районный отдел образования направил в Минпросвещения дополнительный заказ. Школа ожидает поставку книг.

Методист отдела образования Сокулукского района Алтынай Болотказыевна отметила, что Сокулук является одним из крупнейших районов Кыргызстана, и количество учеников с каждым годом растет. В этом году в селе Кожомкул открылась новая школа, что создало дополнительную потребность в учебниках.

В связи с этим в Министерство просвещения направили официальную заявку на дополнительные учебники. «Мы ожидаем, что они поступят в ближайшие дни», — сообщили в администрации школы.

Напомним, в селе Комсомольском Сокулукского района Чуйской области в школе имени Каралаева ученики третьих классов всю первую четверть занимаются без учебников по английскому языку. По словам родителей, покупать книги самостоятельно запретили, поскольку Министерство просвещения ранее сообщило, что все школы обеспечены необходимыми учебниками.
