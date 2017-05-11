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Происшествия

К пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорен 25-летний убийца

За убийство с особой жестокостью девушки к пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорен Иссык-Кульским райсудом 25-летний мужчина. Областной суд после кассационной жалобы оставил решение первой инстанции без изменения. Об этом сообщает пресс-служба Иссык-Кульского облсуда.

Уточняется, что 27 октября 2016 года примерно в 15.00 ранее судимый Э. уулу К. поджидал у дороги потерпевшую А. кызы А.

«Встретив ее, он потребовал прогуляться вместе с ним по берегу озера. Он начал угрожать ей со словами «Ты мне нравишься». Когда девушка ответила ему: «А ты мне не нравишься», Э. уулу К. взял камень, лежавший на обочине дороги, и несколько раз ударил им девушку по голове. Потом достал нож и с особой жестокостью нанес многочисленные удары девушке, потерявшей сознание. Она скончалась от полученных ножевых ранений», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимого здоровым.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51476/
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