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Происшествия

Оползень в Узгенском районе накрыл 45 жилых домов, акушерский пункт и мечеть

Оползень в Узгенском районе Ошской области накрыл жилые дома и повалил электростолбы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

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По ее данным, 10 мая масса грунта, сошедшая между селами Курбу-Таш и Маркс Жалпак-Ташского айыльного аймака, накрыла 45 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть и 35 электростолбов, сельское кладбище и фундамент школы.

На территории охвата оползня расположены четыре соцобъекта и 61 жилой дом. Движение грунтовой массы находится под постоянным наблюдением, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51431/
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