В Санкт-Петербурге пропал маленький кыргызстанец

Ученик третьего класса одной из петербургских школ не вернулся домой. Об этом пишет Федеральное агентство новостей. По его данным, в полицию с заявлением о пропаже сына обратился отец ребенка -гражданин Кыргызстана.

«Он рассказал, что вечером 8 мая мальчик вышел из дома по улице Тельмана и с тех пор о нем никто ничего не знает», — отмечает издание.

Мужчина добавил, что не знает причину, по которой школьник мог бы покинуть родительский дом добровольно, серьезных ссор, способствующих этому, не было. Раньше таких побегов за мальчиком не водилось. «У него темные волосы, одет в тот день был в синюю куртку, на ногах черные кроссовки с красно-бело-синими полосами. Родители говорят, что с собой у него не было ни денег, ни телефона», — говорится в сообщении.