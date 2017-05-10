В Джалал-Абаде задержана группа воров автомобильных аккумуляторов

В городе Джалал-Абаде задержана группа молодых людей, занимавшихся кражей автомобильных аккумуляторов у большегрузных машин. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, на территории области было зарегистрировано 24 факта кражи аккумуляторов. Злоумышленников задержали по подозрению в совершении преступления.

Ими оказались жители города Кок-Джангака Э.Т., 1994 года рождения, С.А., 1998 года рождения, и житель Ноокенского района А. уулу К., 1990 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 (кража) УК КР, задержанные взяты под стражу.

По предварительным данным, ворованное они сдавали в пункты приема металла, а также в пункты продажи и ремонта аккумуляторов.

В настоящее время идет возврат ворованных вещей владельцам, а также проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.