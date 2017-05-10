Сбежавшую из Каракольского зоопарка волчицу застрелили

«Учитывая риски нахождения волка на свободе, мы не могли поступить иначе. Мы дали разрешение на поражение», — рассказала ИА «24.kg» глава Каракольского зоопарка Салтанат Сеитова. Напомним, сегодня в соцсетях распространили видео бежавшего по улицам города волка.

По словам заведующей, несмотря на то, что ведется постоянная работа с посетителями зоопарка, последние все же нарушают правила поведения.

«Когда стали выяснять причины побега, выяснилось, что кто-то порезал сетку вольера, в которой содержалось животное. Как только стало известно об этом, пришлось вызвать сотрудников «Тазалыка», правоохранительных органов и охотников… Волчице был всего один год. Она выросла в неволе и запаха человека не боится, что очень опасно для людей. С тяжелым сердцем нам пришлось дать разрешение на отстрел», — рассказала ИА «24.kg» Салтанат Сеитова.

Глава зоопарка добавила, что если бы посетители зоопарка соблюдали правила поведения, то подобного бы не случилось.