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Происшествия

Массовая драка с перестрелкой произошла в Бишкеке

В центре Бишкека сегодня примерно в 3.00 произошла массовая драка с перестрелкой. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, драка произошла у кафе «Деревяшка» на пересечении улиц Исанова и Рыскулова.

«В ней участвовало около 5–6 человек. Одному из них выстрелили в ногу. Он госпитализирован. В больнице находятся еще трое пострадавших в результате драки с различными травмами. Подозреваемый, по предварительным данным, также госпитализирован», — отметили в ГУВД.

Более подробную информацию в милиции обещают предоставить позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51314/
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