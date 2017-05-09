Массовая драка с перестрелкой произошла в Бишкеке

В центре Бишкека сегодня примерно в 3.00 произошла массовая драка с перестрелкой. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, драка произошла у кафе «Деревяшка» на пересечении улиц Исанова и Рыскулова.

«В ней участвовало около 5–6 человек. Одному из них выстрелили в ногу. Он госпитализирован. В больнице находятся еще трое пострадавших в результате драки с различными травмами. Подозреваемый, по предварительным данным, также госпитализирован», — отметили в ГУВД.

Более подробную информацию в милиции обещают предоставить позже.