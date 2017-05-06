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Происшествия

В природном парке Ала-Арча погибла девушка

В государственном природном парке Ала-Арча погибла девушка. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации ведомства, когда несколько молодых людей поднялись в горы, на одну из девушек, 1997 года рождения, упал камень.

«Из-за отсутствия мобильной связи на высоте один из группы спустился, чтобы позвать на помощь», — сказано в сообщении.

Уточняется, что девушка находилась без сознания, пульс не ощущался. Спасатели спустили ее при помощи специального снаряжения и передали бригаде скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51236/
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