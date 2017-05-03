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В Подмосковье задержали кыргызстанцев, подозреваемых в изнасиловании

В Подмосковье задержали кыргызстанцев по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России по Московской области.

По его данным, 1 мая в правоохранительные органы обратилась 34-летняя жительница Липецкой области с заявлением о том, что в городе Видном ее изнасиловали неизвестные. По факту возбудили уголовное дело.

По подозрению задержаны два гражданина Кыргызстана, 26 и 42 лет.

В ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51100/
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