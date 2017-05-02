Кыргызстанец, раненный при нападении на ФСБ в Хабаровске, пошел на поправку

Кыргызстанец Талант Жумаев, раненный при нападении на ФСБ в Хабаровске, пошел на поправку. Об этом сообщили российские СМИ.

По словам главного врача краевой клинической больницы № 1 Сергея Пудовикова, состояние раненого удовлетворительное, сейчас идет процесс восстановления, реабилитации.

В больнице мужчина пробудет еще около недели.

Нападение на приемную регионального управления ФСБ произошло 21 апреля. Погибли два человека — сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек — гражданин Кыргызстана — получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавшего уничтожили.