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Происшествия

Кыргызстанец, раненный при нападении на ФСБ в Хабаровске, пошел на поправку

Кыргызстанец Талант Жумаев, раненный при нападении на ФСБ в Хабаровске, пошел на поправку. Об этом сообщили российские СМИ.

По словам главного врача краевой клинической больницы № 1 Сергея Пудовикова, состояние раненого удовлетворительное, сейчас идет процесс восстановления, реабилитации.

В больнице мужчина пробудет еще около недели.

Нападение на приемную регионального управления ФСБ произошло 21 апреля. Погибли два человека — сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек — гражданин Кыргызстана — получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавшего уничтожили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50930/
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