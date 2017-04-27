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В Канте задержали школьника, которого подозревают в убийстве одноклассника

В Канте задержали подозреваемого в убийстве школьника, который является также несовершеннолетним и одноклассником убитого. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

В одном из строящихся домов Канта милиционеры обнаружили труп школьника с признаками насильственной смерти. Это произошло 19 апреля.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что подозреваемый, 2001 года рождения, взят под стражу. Его отправят в колонию для несовершеннолетних на время следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предполагается, что преступление совершено 17 апреля. По некоторым данным, школьник подрался с одноклассником. Через двое суток хозяин строящегося дома обнаружил труп и позвонил в милицию. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50695/
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