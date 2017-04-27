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Кыргызстанцу в России грозит до семи лет тюрьмы за издевательство над девушкой

Кыргызстанцу в России грозит до семи лет тюрьмы за издевательство над несовершеннолетней. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, Следственный комитет по Кемеровской области закончил расследование уголовного дела в отношении гражданина Кыргызстана, который год издевался над 15-летней девушкой в Кемерове.

Бабушка-опекун заметила следы побоев у своей внучки и обратилась в правоохранительные органы. Следователи выяснили, что у школьницы был роман с парнем, который ее бил.

На допросе обвиняемый пояснил, что сильно ревновал и таким образом хотел приучить подругу к национальным обычаям. Он ранее судим.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50651/
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