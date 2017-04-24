Чиновнице из Забайкалья грозит тюрьма за фиктивную регистрацию кыргызстанцев

Чиновнице из Забайкалья грозит тюрьма за фиктивную регистрацию двух кыргызстанцев. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении главы забайкальского села в Борзинском районе. Женщину обвиняют в фиктивной постановке на учет жителей Кыргызстана.

Глава поселения в декабре 2016 года уведомила отделение по вопросам миграции отдела МВД по Борзинскому району о прибытии иностранцев и сообщила местом их постоянного пребывания непригодный для проживания дом, состоящий на балансе местной администрации.

Чиновнице грозит до трех лет лишения свободы.