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Таможенники пресекли ввоз контрабандных бытовых товаров в Кыргызстан

Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями оперативной таможни «Юг» пресекли незаконный ввоз товара на территорию ЕАЭС. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Кыргызстана.

Уточняется, в районе села Сталин Ошской области на автодороге Ош — аэропорт остановили машину «Мерседес-Бенц 714» с государственными номерными знаками КР.

При осмотре грузового отсека обнаружено: 83 казана емкостью 8 и 22 литра, парфюмерия (духи) производства ОАЭ в количестве 4 тысячи 536 штук, тысяча упаковок пакистанского препарата arthonil (по 20 таблеток в каждой) без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС.

Общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 297 тысяч 580 сом. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50255/
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