На $36,5 миллиона оштрафовали в Китае бывшего чиновника

Бывшего сотрудника Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) Фэн Сяошу оштрафовали на 251 миллион юаней ($36,47 миллиона) за незаконные действия с акциями. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам официального представителя CSRC Чжан Сяоцзюня, бывшему чиновнику также пожизненно запретили участвовать в операциях на рынке ценных бумаг. Конфискованы его незаконно полученные доходы в размере 248 миллионов юаней ($36,03 миллиона).

Фэн Сяошу также являлся сотрудником фондовой биржи Шэньчжэня, он от имени тещи и сестры входил в пай тех компаний, которые планировали выйти на биржу. После выхода на биржу Фэн Сяошу продавал их акции и получал прибыль.