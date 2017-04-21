22:53
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Происшествия

В Москве задержан кыргызстанец, находившийся в розыске больше четырех лет

В Москве задержан кыргызстанец, находившийся в розыске больше четырех лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудники Интерпола Министерства внутренних дел КР разыскали 51-летнего И.У., объявленного в розыск в 2012 году.

Двум бишкекчанам И.У. обещал организовать сделку купли-продажи жилья, забрал $28 тысяч и скрылся. Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 (мошенничество) УК КР.

В апреле 2017 года сотрудники Интерпола установили, что злоумышленник проживает в Москве. Благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию ведомств двух государств преступника задержали и передали в соответствующие органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50169/
просмотров: 1198
Версия для печати
Материалы по теме
Граждане Пакистана организовали канал незаконной миграции в Кыргызстан
В Москве задержаны кыргызстанцы — члены ОПГ, нападавшие на предпринимателей
SapatCom. Как государство забирает свое имущество
В Кыргызстане ищут казахстанца, подозреваемого в убийстве
В Кара-Балте задержали судимого за убийство члена ОПГ
В Бишкеке следователь решил вернуть взятку, но его задержали
Двадцать кыргызстанцев за месяц прописал россиянин в квартире своей матери
В Казахстане возбуждено уголовное дело по пропавшему гражданину Кыргызстана
МВД Кыргызстана просит опознать попавшую под поезд женщину. Осторожно, фото!
В Москве задержали разыскиваемую в Кыргызстане женщину
Популярные новости
Задержан кыргызстанец, участвовавший в&nbsp;казнях пленных в&nbsp;Сирии Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии
Нариман Тюлеев: Если ситуация с&nbsp;SapatCom не&nbsp;изменится&nbsp;&mdash; мы&nbsp;объявим голодовку Нариман Тюлеев: Если ситуация с SapatCom не изменится — мы объявим голодовку
Мерседес, на&nbsp;котором сбили детей, зарегистрирован на&nbsp;25-летнего водителя Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя
Арестован лидер &laquo;Исламского государства&raquo; Абу Бакр аль-Багдади Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom