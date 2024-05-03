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Общество

Трагедия в Сузаке. Будет организован временный кризисный центр

Будет организован временный кризисный центр, где создадут условия родственникам пострадавших детей с привлечением специалистов-психологов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, глава ведомства Догдуркул Кендирбаева находится в Джалал-Абадской области, она навестила детей, пострадавших в результате наезда грузовика в Сузакском районе. Она также поговорила с родными пострадавших, выразила надежду на скорейшее выздоровление.

«Министерство будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с медицинскими учреждениями и другими организациями, чтобы обеспечить полную поддержку детям и их семьям», — сообщили в ведомстве и добавили, что в целях безопасности, все флеш-мобы и другие массовые мероприятия школьников в рамках «Урааным Манас» отменены приказом министерства по всему Кыргызстану.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293146/
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