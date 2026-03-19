Агент 024

В Бишкеке машину припарковали на новые саженцы. Ответ мэрии

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке зафиксирован факт нарушения правил благоустройства — автомобиль заехал на недавно высаженные саженцы на улице Токтогула. Видео с места происшествия распространилось в сети и вызвало обсуждение среди горожан.

В ответ на ситуацию пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что муниципальная инспекция оперативно отреагировала на инцидент. По их информации, нарушение произошло на пересечении улиц Токтогула и Манаса: водитель красной иномарки припарковал автомобиль прямо на приствольной лунке, предназначенной для полива и ухода за зелеными насаждениями.

Инспекторы выехали на место, но, как ответили в мэрии, установить конкретное транспортное средство, зафиксированное на видео, не удалось.

В ходе проверки выяснилось, что подобные нарушения на данном участке носят систематический характер — другие водители также игнорируют правила и заезжают на территорию с новыми посадками.

В мэрии подчеркнули, что по выявленным фактам уже приняты меры: составлены административные протоколы по части 2 статьи 179 Кодекса КР «О правонарушениях». Общая сумма штрафов составила 11 тысяч сомов.

В ведомстве напомнили, что на этом участке недавно были высажены новые деревья и саженцы, и призвали жителей города бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям.
