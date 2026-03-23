Происшествия
Сюжет: Дело «Кыргызнефтегаза»

«Кыргызнефтегаз»: суд арестовал четырех фигурантов по делу о коррупции

Первомайский районный суд Бишкека заключил под стражу подозреваемых по делу о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры

По данным ведомства, решение об аресте принято 19 марта в рамках уголовного дела по статье 336, часть 1 («Коррупция») Уголовного кодекса КР.

До 16 мая в СИЗО-1 водворены:

  • бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Н.Н., 1983 года рождения;
  • бывший заместитель председателя правления компании и директор одной из аффилированных структур А.Р., 1980 года рождения;
  • директор связанной компании А.Н., 1988 года рождения;
  • бывший директор аффилированной компании М.Б., 1990 года рождения.

Ранее Государственная налоговая служба опубликовала расследование под названием «Нефть для своих: как разорили Кыргызнефтегаз», в котором говорится о возможных противоправных действиях должностных лиц предприятия.

Согласно материалам, из-за схем с посредниками и списания сырья компания могла понести ущерб более чем на 4 миллиарда сомов. Анализ операций за 2021–2025 годы выявил несколько схем вывода прибыли в пользу частных структур.

Следствие продолжается.
