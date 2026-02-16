15:30
Депутат Ташиев на заседании комитета ЖК: слухи о задержании не подтвердились

Депутат Шаирбек Ташиев сегодня принимает участие в заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша. 

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша

Напомним, ранее в социальных сетях на фоне отставки председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева распространилась информация о якобы задержании его брата — депутата Шаирбека Ташиева.

В пресс-службе парламента эти сведения опровергли, заявив, что информация о задержании не соответствует действительности. Там подчеркнули, что нардеп продолжает исполнять свои обязанности и участвует в работе профильного комитета.

Ранее также не поступало официальных сообщений от правоохранительных органов о каких-либо процессуальных действиях в отношении Шаирбека Ташиева.   
