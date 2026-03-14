Власть

Полномочия депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева досрочно прекращены

ЦИК лишила Шаирбека Ташиева депутатского мандата. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР Шаирбека Ташиева признано недействительным.

Напомним, сегодня Шаирбек Ташиев написал заявление о добровольной сдаче депутатского мандата.

Депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева накануне вызвали на допрос в Министерство внутренних дел. После беседы его отпустили.

В МВД пока не комментируют мероприятия с депутатом, также не уточняется, по какому уголовному делу он проходит и в каком статусе — свидетеля или подозреваемого.

Шаирбек Ташиев является родным братом бывшего главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.
