Шаирбек Ташиев написал заявление о сдаче депутатского мандата. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, сегодня должно состояться заседание ЦИК, где и будет рассмотрен вопрос о лишении Ташиева мандата.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева накануне вызвали на допрос в Министерство внутренних дел. После беседы его отпустили.

В МВД пока не комментируют мероприятия с депутатом, также не уточняется, по какому уголовному делу он проходит и в каком статусе — свидетеля или подозреваемого.

Шаирбек Ташиев является родным братом бывшего главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.