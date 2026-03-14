Шаирбек Ташиев написал заявление о сдаче депутатского мандата

Шаирбек Ташиев написал заявление о сдаче депутатского мандата. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, сегодня должно состояться заседание ЦИК, где и будет рассмотрен вопрос о лишении Ташиева мандата.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева накануне вызвали на допрос в Министерство внутренних дел. После беседы его отпустили. 

В МВД пока не комментируют мероприятия с депутатом, также не уточняется, по какому уголовному делу он проходит и в каком статусе — свидетеля или подозреваемого.

Шаирбек Ташиев является родным братом бывшего главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
«Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
В Госагентстве гражданской авиации вводят ведомственную форму В Госагентстве гражданской авиации вводят ведомственную...
В Кыргызстане будут заранее просчитывать, какие кадры нужны экономике
В России предлагают вернуть уличные таксофонные будки: инициатива Госдумы
Шаирбек Ташиев написал заявление о сдаче депутатского мандата
МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана ожидаются лавины