Происшествия

В Бишкеке задержан иностранец, находившийся в международном розыске

Оперативные сотрудники управления уголовного розыска главного управления внутренних дел города Бишкека задержали 8 августа иностранного гражданина, находившегося в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, подозреваемый скрывался на территории села Новопокровка вблизи Бишкека.

В ходе следствия установлено, что в октябре 2021 года он на территории соседнего государства мошенническим путем незаконно завладел экскаватором марки Samsung MX-6 B-2 стоимостью $16,6 тысячи, после чего продал его третьему лицу. Совершив преступные действия, подозреваемый скрылся.

По факту органами внутренних дел соседнего государства было возбуждено уголовное дело, подозреваемый объявлен в международный розыск. Кроме того, установлено, что в 2021 году он незаконно пересек государственную границу Кыргызской Республики.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлена личность подозреваемого — Б.Х., 1991 года рождения. Он доставлен в следственную службу ГУВД Бишкека и помещен в изолятор временного содержания.
