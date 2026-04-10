МВД: Выезд на встречную полосу грозит штрафом в 15 тысяч сомов

Одна секунда ошибки на дороге может привести к трагическим последствиям. Выезд на встречную полосу крайне опасен, так как есть угроза столкновения с встречным транспортом. Об этом сообщает МВД КР.

По его данным, за нарушение данного правила предусмотрен штраф в размере 15 тысяч сомов в соответствии со статьей 188 части 5 кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Скидок на штраф нет — он подлежит полной уплате.

Если вы стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения, вы можете отправить видео или фото на WhatsApp номер 0777102102. По выявленным нарушениям сотрудники ГУОБДД примут соответствующие меры.