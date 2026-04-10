15:49
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

МВД: Выезд на встречную полосу грозит штрафом в 15 тысяч сомов

Одна секунда ошибки на дороге может привести к трагическим последствиям. Выезд на встречную полосу крайне опасен, так как есть угроза столкновения с встречным транспортом. Об этом сообщает МВД КР.

По его данным, за нарушение данного правила предусмотрен штраф в размере 15 тысяч сомов в соответствии со статьей 188 части 5 кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Скидок на штраф нет — он подлежит полной уплате.

Если вы стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения, вы можете отправить видео или фото на WhatsApp номер 0777102102. По выявленным нарушениям сотрудники ГУОБДД примут соответствующие меры. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369876/
просмотров: 322
Версия для печати
10 апреля, пятница
15:48
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и ...
15:26
В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков»
15:25
Подарки от делегаций больше не личные. Новый закон о протоколе внесли в ЖК
15:24
Нелегализованные авто с иностранными номерами вывезут из КР или утилизируют
15:19
Регистрация кандидата по избирательному округу № 19 Рамиса Джунусалиева отменена