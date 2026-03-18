Происшествия

Не остановился и пытался скрыться: водителю выписали штраф 55 тысяч сомов

В Чуйской области водитель, не подчинившийся требованиям сотрудников дорожной службы, оштрафован на 55 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе УОБДД ГУВД региона.

По данным ведомства, 16 марта 2026 года в ходе ночного дежурства сотрудники отдела обеспечения безопасности дорожного движения Ысык-Атинского района попытались остановить автомобиль марки Daewoo Nexia в селе Ивановка.

Однако водитель — 2006 года рождения — проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться.

В отношении него составлены два протокола по статьям 184, 185 и части 3 статьи 188 Кодекса о правонарушениях, а также применена статья 194. Общая сумма штрафа составила 55 тысяч сомов.

В милиции напомнили о необходимости строго соблюдать требования сотрудников дорожной службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366441/
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет профилактическая акция «Останови нарушение — сохрани жизнь»
«Нурайым» вместо госномера: водителя в Бишкеке оштрафовали на 55 тысяч сомов
Это не ИИ. В Бишкеке нашли водителя из скандального видео в Instagram
Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
В Бишкеке водитель сломал руку сотруднице УПСМ и пытался скрыться
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
В Бишкеке несовершеннолетние за рулем пытались скрыться от сотрудников УПСМ
Пьяных сразу видно. Инспектор патрульной милиции о гонках, взятках и угрозах
Пьяный водитель пытался скрыться от милиции в Бишкеке
Мирлан Таалайбеков, известный как Царикаев, заявил о желании вернуться в УПСМ
Популярные новости
ГКНБ КР&nbsp;опроверг распространяемый в&nbsp;Сети &laquo;документ&raquo; о&nbsp;финансовых переводах ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Чиновников поймали на&nbsp;вымогательстве денег у&nbsp;директоров школ города Нарына Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Патрульная милиция сняла с&nbsp;забора электронного щита потерянные госномера Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
Гибель замглавы службы судисполнителей не&nbsp;связана с&nbsp;работой. Что было в&nbsp;записке Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве