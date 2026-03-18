Не остановился и пытался скрыться: водителю выписали штраф 55 тысяч сомов

В Чуйской области водитель, не подчинившийся требованиям сотрудников дорожной службы, оштрафован на 55 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе УОБДД ГУВД региона.

По данным ведомства, 16 марта 2026 года в ходе ночного дежурства сотрудники отдела обеспечения безопасности дорожного движения Ысык-Атинского района попытались остановить автомобиль марки Daewoo Nexia в селе Ивановка.

Однако водитель — 2006 года рождения — проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться.

В отношении него составлены два протокола по статьям 184, 185 и части 3 статьи 188 Кодекса о правонарушениях, а также применена статья 194. Общая сумма штрафа составила 55 тысяч сомов.

В милиции напомнили о необходимости строго соблюдать требования сотрудников дорожной службы.