В части Бишкека 28 апреля отключат холодную воду

28 апреля будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 00.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения: улицы Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельская, река Ала-Арча, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, БЧК, улица Саадаева.

Воды не будет и в жилмассивах «Красный Строитель», «Ак-Тилек», «Кольмо», «Алтын Бешик» и «Салам Алик».

Отключение водоснабжения связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене задвижки на водозаборе «Северный».

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.