Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин стал президентом международной федерации World Boxing. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что Геннадий Головкин избран на безальтернативной основе на конгрессе World Boxing, который проходил в Риме.

Напомним, федерация создана в 2023 году как альтернатива Международной боксерской ассоциации во главе с россиянином Умаром Кремлевым, находившейся в конфликте с Международным олимпийским комитетом. Из-за этого МОК передал право проведения боксерского турнира Олимпийских игр — 2028 World Boxing.

Геннадию Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. За свою карьеру боксер успел побывать чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 килограмма), поднимался на верхнюю строчку престижных классификаций сильнейших бойцов вне зависимости от категории. В любителях становился серебряным призером Олимпийских игр (2004) и чемпионом мира (2003). С февраля 2024 года занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана.