Задержан глава Нарынского регионального управления государственного учреждения «Унаа» Айвар Жакыпбек уулу. Об этом сообщают источники.

По предварительным данным, задержание провели сотрудники МВД в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции и незаконного обогащения.

В настоящее время уточняются обстоятельства дела, а также процессуальный статус задержанного.

Отмечается, что Айвар Жакыпбек уулу является родным братом бывшего начальника управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного под прозвищем Эду. Он задержан по подозрению в коррупции.

Официальные комментарии от правоохранительных органов на момент публикации не поступили.