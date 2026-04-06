Происшествия

Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека

Задержан глава Нарынского регионального управления государственного учреждения «Унаа» Айвар Жакыпбек уулу. Об этом сообщают источники.

Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан

По предварительным данным, задержание провели сотрудники МВД в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции и незаконного обогащения.

В настоящее время уточняются обстоятельства дела, а также процессуальный статус задержанного.

Отмечается, что Айвар Жакыпбек уулу является родным братом бывшего начальника управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного под прозвищем Эду. Он задержан по подозрению в коррупции.

Официальные комментарии от правоохранительных органов на момент публикации не поступили.
