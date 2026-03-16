В Кыргызстане пресечена деятельность сторонника радикальной идеологии

В Кыргызстане пресечена деятельности сторонника радикальной идеологии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, гражданин Н.А. прибыл из стран СНГ в Кыргызстан.

Фото ГКНБ

«Он обвиняется в попытке выезда за границу для вступления в ряды международных террористических групп. Операция по задержанию реализована совместно с партнерскими спецслужбами. В рамках уголовного дела проводятся необходимые специальные следственные действия. ГКНБ предупреждает граждан об уголовной ответственности за действия, направленные на ресурсную и иную поддержку зарубежных международных террористических и экстремистских групп», — говорится в сообщении.