19:45
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Происшествия

В Кыргызстане пресечена деятельность сторонника радикальной идеологии

В Кыргызстане пресечена деятельности сторонника радикальной идеологии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, гражданин Н.А. прибыл из стран СНГ в Кыргызстан.

ГКНБ
Фото ГКНБ

«Он обвиняется в попытке выезда за границу для вступления в ряды международных террористических групп. Операция по задержанию реализована совместно с партнерскими спецслужбами. В рамках уголовного дела проводятся необходимые специальные следственные действия. ГКНБ предупреждает граждан об уголовной ответственности за действия, направленные на ресурсную и иную поддержку зарубежных международных террористических и экстремистских групп», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366202/
просмотров: 123
Версия для печати
Популярные новости
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
Патрульная милиция сняла с&nbsp;забора электронного щита потерянные госномера Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
На&nbsp;Иссык-Куле участок стоимостью 34&nbsp;миллиона сомов вернули государству На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
Гибель замглавы службы судисполнителей не&nbsp;связана с&nbsp;работой. Что было в&nbsp;записке Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
Женское предпринимательство в&nbsp;Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
16 марта, понедельник
19:45
Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alternativa Film Festival Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alter...
19:34
В Кыргызстане пресечена деятельность сторонника радикальной идеологии
19:24
Атака на Иран. Садыр Жапаров выразил искреннюю солидарность с народом ОАЭ
19:07
У Службы регулирования и надзора за финансовым рынком сменился председатель
19:02
Чудаки парковки. В Бишкеке авто оставляют на газонах, убивая зеленые насаждения