Общество

В Бишкеке оштрафовали кинологический центр

Столичная мэрия оштрафовала кинологический центр на 17 тысяч сомов за антисанитарию после выгула собак. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Организацию «Ротвейлер и компания» привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил содержания животных в населенных пунктах» за загрязнение общественного места отходами собак.

Ранее жители улицы Щербакова пожаловались на нарушение антисанитарных условий после выставок собак, которые устраивал данный центр. На дорогах оставались экскременты животных, что вызывало неприятный запах.

