Запах ужасный: после выставок собак на улице Щербакова оставляют их фекалии

Возле Союза кинологов на улице Щербакова в Бишкеке тротуары находятся в антисанитарном состоянии из-за выгула собак. Об этом 24.kg сообщили местные жители.
По их словам, каждую неделю после проведения собачьих выставок на улице остаются отходы жизнедеятельности животных, от которых исходит неприятный запах.
Отмечается, что у Союза кинологов есть собственная территория, где можно было бы оборудовать специальные места для выгула и уборки за животными. Однако пока ситуация остается нерешенной, и бишкекчане просят городские службы принять меры.
