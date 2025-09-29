Запах ужасный: после выставок собак на улице Щербакова оставляют их фекалии

Возле Союза кинологов на улице Щербакова в Бишкеке тротуары находятся в антисанитарном состоянии из-за выгула собак. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, каждую неделю после проведения собачьих выставок на улице остаются отходы жизнедеятельности животных, от которых исходит неприятный запах.

«Пройти мимо невозможно — запах стоит ужасный. На замечания администрация реагирует агрессивно, утверждая, что они тоже граждане Кыргызстана, платят налоги и я не имею права им указывать», — рассказала одна из жительниц.

Отмечается, что у Союза кинологов есть собственная территория, где можно было бы оборудовать специальные места для выгула и уборки за животными. Однако пока ситуация остается нерешенной, и бишкекчане просят городские службы принять меры.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.