В Ошской области раскрыли коррупционную схему с земельными участками

В Кара-Суйском районе Ошской области выявлена коррупционная схема незаконного вывода земельных участков в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности.

По его данным, противоправная деятельность велась с участием должностных лиц Кара-Суйского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, а также представителей Манасского айыл окмоту Кара-Суйского района.

Следствием установлено, что еще в 2011 году чиновники незаконно вывели из государственной собственности сельскохозяйственный участок площадью 0,77 гектара, расположенный вблизи Оша. Как уточняется, земля передана в частные руки в интересах отдельных лиц.

Позже, в 2024-м, глава айыл окмоту изменил категорию участка с сельхозназначения на земли населенных пунктов. Это решение значительно увеличило его рыночную стоимость. В дальнейшем участок продан третьим лицам под строительство многоэтажного жилья.

В ходе следствия четырем сотрудникам Госагентства по земельным ресурсам Ш.З., А.Ж., Ч.Д., М.Э., а также двум должностным лицам Манасского айыл окмоту Р.А. и Х.Н. предъявлены обвинения в коррупции. Следствие продолжается.
