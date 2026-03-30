Происшествия

В Нарыне водитель сбил двух пешеходов: пострадавшие в реанимации. Подробности

В Нарыне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Нарынской области.

По данным ведомства, 29 марта около 18.50 поступила информация о наезде автомобиля марки Mitsubishi на двух граждан. Факт был зарегистрирован, начаты проверочные мероприятия.

На месте происшествия установлено, что ДТП произошло на улице Шералиева, напротив автозаправки «Бишкек Петролиум». Автомобиль Mitsubishi Lancer, двигавшийся с востока на запад, совершил наезд на двух пешеходов.

Личности пострадавших установлены — это жители Нарына: мужчина 1970 года рождения К.С. и его супруга 1974 года рождения Г.А. Оба доставлены в реанимационное отделение Нарынской областной объединенной больницы.

Водителем оказался житель Нарына 2003 года рождения Н.Д. Он прошел медицинское освидетельствование в наркологическом отделении — факт употребления алкоголя не установлен.

По его словам, он пытался обогнать автомобиль Kia, стоявший на дороге, выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, сбил пешеходов.

Для определения степени тяжести травм назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что в связи с прохождением водителем службы в Пограничной службе материалы дела направлены в военную прокуратуру Балыкчинского гарнизона.
