Сбил пешеходов на встречке: в Нарыне произошло резонансное ДТП

В Нарыне зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.
По предварительным данным, водитель автомобиля двигался на высокой скорости, выехал на встречную полосу и совершил наезд на двух пешеходов. Их состояние пока не известно.
Отмечается, что действующие штрафы остаются низкими. К примеру, за превышение скорости в городе до 100 километров в час при разрешенных 60 километров в час штраф составляет около 3 тысяч сомов, а с учетом скидки — около 900 сомов. Это, по мнению граждан, не соответствует уровню риска для окружающих.
Общественность призывает пересмотреть меры наказания и усилить контроль на дорогах для предотвращения подобных трагедий.