Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран уничтожил самолет радиолокационной разведки E-3 Sentry

Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении американского самолета радиолокационной разведки E-3 Sentry. Пресс-служба КСИР сообщила об уничтожении самолета E-3, известного как AWACS (авиационная система предупреждения и контроля), на базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии.

Фото IRNA

По утверждению КСИР, кроме AWACS, серьезно повреждены и другие воздушные суда.

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing Е-3 Sentry получил серьезные повреждения во время иранской атаки на авиабазу США в Саудовской Аравии в минувшую пятницу. Об этом свидетельствуют фотографии, верифицированные журналистами отдела BBC Verify.

Фото IRNA

Проправительственные СМИ Ирана опубликовали карту энергетической инфраструктуры ОАЭ, включающую главные объекты: газовый комплекс Jebel Ali в Дубае, АЭС Barakah, электростанции Al Taweelah, M Station и крупнейшую солнечную станцию MBR Solar Park. В случае ударов эти цели станут приоритетными. Кроме того, Тегеран подготовил «беспрецедентные меры» против стран региона, если они окажут поддержку Соединенным Штатам в наземной операции.

Фото Reuters

Бахрейн вновь подвергся ракетно-беспилотной атаке Ирана. Удар пришелся по объекту государственной нефтегазовой компании BAPCO, вызвав масштабный пожар. На этом фоне фьючерсы на Brent обновили исторический максимум, прибавив 59 процентов с начала войны.

Фото СМИ. В Бахрейне ракетный удар пришелся по объекту государственной нефтегазовой компании BAPCO

Один из крупнейших в мире заводов по производству алюминия под Абу-Даби в ОАЭ получил значительный ущерб от иранских ракетных и беспилотных атак. Об этом сообщила управляющая заводом компания Emirates Global Aluminium. Отмечается, что несколько сотрудников получили ранения, но они не представляют угрозы для жизни.

Фото из архива. Президент США хочет переименовать Ормуз в Американский пролив или Пролив Трампа

Дональд Трамп планирует переименовать Ормузский пролив в честь Америки.

Президент США намерен заняться переименованием водного пути в Американский пролив или Пролив Трампа после взятия его под контроль и вытеснения оттуда Ирана, пишет New York Post.

Уточняется, что сейчас Трамп уделяет первостепенное внимание установлению контроля над проливом, поскольку разочарован отсутствием помощи со стороны союзников по НАТО в обеспечении безопасности судоходства.

The Washington Post пишет, что Пентагон готовится к наземным точечным операциям в Иране. По словам американских чиновников, Вашингтон не планирует начинать полномасштабное вторжение, а потенциальные наземные военные действия ограничатся точечными операциями.

Пока не ясно, одобрит ли глава Белого дома начало наземной кампании. Любая подобная миссия поставит под угрозу американских военных, которые могут подвергнуться атакам ракет и беспилотников, наземному огню и подрывам с помощью самодельных взрывных устройств, отмечает издание.

Среди обсуждавшихся вариантов операций — захват острова Харк, а также рейды в прибрежные районы Ормузского пролива для уничтожения оружия, способного поражать коммерческие и военные суда.

Дональд Трамп также заявил, что хотел бы взять под контроль иранскую нефть. В интервью Financial Times он сказал, что США осталось поразить в Иране около 3 тысяч целей. Он допускает, что Штаты могут попробовать захватить остров Харк.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России доставило более 300 тонн гуманитарной помощи на железнодорожную станцию «Астара» на территории Ирана. В состав груза входят медикаменты и медицинские материалы, предназначенные для жителей страны.

Фото IRNA. Командир иранского подразделения охраны Организации природных ресурсов полковник Маджид Закарияи убит

Убит еще один чиновник Ирана — командир подразделения охраны Организации природных ресурсов полковник Маджид Закарияи. СМИ сообщают, что он получил тяжелые ранения в результате ракетной атаки США и скончался.

Фото со спутника

Израильская промышленная зона «Невот-Ховав» находится в 12 километрах к югу от Беэр-Шевы и накануне подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирана.

Четырнадцать танков «Меркава» поражены боевиками «Хезболлы» на юге Ливана. Радикальная организация сообщила, что также уничтожено несколько бронетранспортеров и военных бульдозеров на юге Ливана.

Не менее 214 детей погибли в Иране вследствие ударов США и Израиля с начала эскалации, заявляет Красный Полумесяц.
