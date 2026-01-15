Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован

Конфликт между кыргызстанским активистом Актилеком Орозбековым и кондитерским домом «Куликов» исчерпан. Об этом стороны сообщили в социальных сетях, опубликовав совместное видеообращение.

В записи представители компании заявили, что отзывают ранее поданное заявление в отношении активиста и не имеют к нему каких-либо претензий. От имени фирмы выступил официальный представитель, который подчеркнул, что конфликт урегулирован в ходе переговоров, а стороны пришли к взаимному пониманию.

Актилек Орозбеков, в свою очередь, подтвердил, что между ним и представителями кондитерского дома «Куликов» достигнуто примирение. По словам активиста, он не имеет претензий к компании и ее сотрудникам, а возникшая ранее ситуация стала следствием недопонимания.

Актилек Орозбеков отметил, что его деятельность изначально была направлена на продвижение и развитие кыргызского языка, а не на разжигание конфликтов. Он также выразил надежду, что подобные вопросы в дальнейшем будут решаться исключительно в диалоге и в духе взаимного уважения. Стороны подчеркнули, что считают ситуацию полностью закрытой, и намерены сохранить мирные и конструктивные отношения в будущем.

Напомним, кондитерский дом «Куликов» подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Актилеку Орозбекову и его заключении под стражу. Об этом активист сообщил в социальных сетях. По его словам, конфликт начался около девяти месяцев назад после инцидента в одном из заведений сети «Куликов».